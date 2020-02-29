У Чернівецькій області госпіталізували ще одну людину з підозрою на коронавірус

У Чернівцях госпіталізували ще одного пацієнта з підозрою на новий коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької обласної держадміністрації в соцмережі Facebook.

Повідомляється, що чоловік, якого було госпіталізовано до інфекційного відділення обласної лікарні, з 21 лютого подорожував по Італії.

За даними епідрозслідування, в подорож і при поверненні додому 26 лютого він відчував себе добре. На підвищену температуру і першіння в горлі чоловік скаржиться зі вчора. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. Розпочато вірусологічне обстеження пацієнта.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що станом на 29 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров'я, сьогодні у людей, які знаходяться на обсервації в Нових Санжарах, вдруге візьмуть забір аналізів для дослідження на присутність коронавируса. Ні в однієї людини в обсервації не встановлені ознаки гострих вірусних захворювань.

Раніше в Центрі громадського здоров'я повідомляли, що у госпіталізованої українки, яка повернулася з Італії, які не виявили коронавірус. У жодному із зразків аналізів не виявили коронавірус. Також негативні результати були і у двох людей з Чернівецької області.