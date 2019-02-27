В Чернівецькій області у два рази збільшилося використання онлайн-сервісів при сплаті за газ

Розраховуватись онлайн за газ клієнти "Чернівцігаз Збуту" можуть без черг та із мінімальною комісією

В 2018 году более 54 тыс. потребителей газа в Черновицкой области рассчитались за потребленное голубое топливо с помощью онлайн-платежей. В сравнении с 2017 годом, количество электронных расчетов увеличилось вдвое, сообщает пресс-служба ООО "Черновцыгаз Сбыт".

Как отмечается, рассчитываться онлайн за потребленный газ клиенты "Черновцыгаз Сбыта" могут без очередей и с минимальной комиссией, а в некоторых случаях - даже без комиссий. Такие преимущества стали основными причинами увеличения использования платежных интернет-платформ на Буковине. Размер комиссии при проведении платежа определяется непосредственно платежной системой и не зависит от ООО "Черновцыгаз Сбыт".

"Основное преимущество онлайн-платежей это возможность рассчитываться без очередей, в любое время и независимо от того где находится клиент. Все, что нужно - доступ к интернету. Поэтому и растет популярность онлайн-сервисов оплаты за газ, ведь это удобно и быстро", - рассказывает директор ООО "Черновцыгаз Сбыт" Владимир Ляшенко.

Теперь для пользователей Личного кабинета 104.ua доступны пять платформ для оплаты за газ: MasterPass, iPay.ua, Portmone, Приват 24 и EasyPay. В 2018 году самой популярной среди них стала Portmone, которым воспользовались почти 30 тысяч клиентов.

Список онлайн-сервисов постоянно увеличивается. Недавно “Черновцыгаз Сбыт”, к уже существующим платежным сервисам, добавили новый дистанционный канал для оплаты за газ - Viber-бот 7104ua. Для регистрации нужно просканировать QR-код через мессенджер, ввести номер Лицевого счета, сумму последней оплаты или номер счетчика. Viber дает возможность осуществлять оплаты и управлять до 5-ти лицевым счетам.

Как отмечается, для регистрации "Личного кабинета" на сайте 104.ua нужно только знать номер своего лицевого счета и последнюю сумму платежа за газ.