Чернівецька область готова прихистити ще 50 тисяч переселенців

"Область є сьогодні відносно безпечною і на даний час ми прихистили вже понад 100 тисяч співвітчизників, які мусять знайти прихисток і захист від російських ракет, від бомбардувань, від щоденних нічних обстрілів. І до цих 100 тисяч, яких ми вже прийняли, Чернівецька область має спроможність і готова прийняти, прихистити ще 50 тисяч людей", - сказав очільник ОВА.

Осадчук запросив на Буковину українців, якщо виникне загроза їх життю та безпеці.

"Знайте, що ми у Чернівцях на вас чекаємо: і місто Чернівці, і всі інші 51 територіальна громада. Обласний координаційний центр вас скерує і допоможе дочекатися перемоги, в той час, коли ЗСУ воюють, і вони виженуть цього ворога, мирному населенню ми дамо тут прихисток", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що у 10 областях будуватиметься житло для вимушених переселенців. Це кілька десятків тисяч квартир, перші з яких мають з’явитись вже через три-чотири місяці, тобто у липні-серпні.