В рамках 4 туру української Прем’єр-ліги, сьогодні відбувся матч між футбольними клубами "Чорноморець" й "Маріуполь". Запекла боротьба між командами завершилась з рахунком 3:2 у користь одеситів.

Травмоване коліно Олега Очеретька (півзахисника "Шахтаря", який відправився в оренду "Маріуполя" на один рік) не давало можливості команді вийти вперед. Зрештою, вже на 14 хвилині Кулакову, після передачі Хромея, все ж таки вдалося реалізувати перший гол.

"Чорноморці" вирішили не відставати й наздогнали по очках суперників вже на 16 хвилині завдяки відмінній грі 17-річного Михайленка.

Далі тайм перейшов у більш пасивну стадію та завершився двома жовтими карточками від судді.

Фото: "Чорноморець" обіграв "Маріуполь" та піднявся з останньої сходинки УПЛ (chernomorets.odessa.ua)

Вже під час другого тайму, господарі поля почали поступово відпускати гру. Одесити відзначились двома голами на 46 та 55 хвилинах. Півзахисник "Чорноморця" Артур Авагімян влучив у ворожі ворота після пасу Ісаєнка, а Путря подарував третій гол одеситам завдяки пенальті після жовтої картки захиснику "Маріуполя" Мампасі.

До кінця гри маріупольські футболісти намагалися наздогнати Одесу по рахунку, втім навіть гол від Мишньова на 82 хвилині не зміг врятувати команду від програшу.



Гра закінчилась з рахунком 3:2 у користь "Чорноморця".

Фото: таблиця рейтингу української Прем'єр-ліги (Google.com)