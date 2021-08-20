ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Чорногорія посилює правила в'їзду в країну: що потрібно знати

Новость на русском →
Чорногорія, П'ятниця 20 серпня 2021 13:37
Чорногорія посилює правила в'їзду в країну: що потрібно знати фото: Чорногорія змінила правила в'їзду в країну (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Чорногорія посилила умови в'їзду в країну у зв'язку з різким погіршенням епідемічної ситуації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Балканський оглядач.

Громадянам Чорногорії та іноземцям дозволяється в'їзд в країну за виконання однієї з наступних умов:

  • вакцинація від COVID-19 (хоча б однією дозою);
  • тест ПЛР не давніший ніж 72 годин;
  • докази перенесеної хвороби COVID-19 (після позитивного ПЛР або швидкого тесту на антиген пройшло не менше 14 днів і не більше 180 днів);
  • негативний експрес-тест на антиген не старше 48 годин.

Також зазначено, що громадяни Чорногорії або іноземці, які мають постійне місце проживання в країні, але не мають жодного з перерахованих вище документів будуть відправлені на 14-денну самоізоляцію. На шостий день самоізоляції можна здати ПЛР-тест і, якщо він негативний, то вийти з карантину.

Уточнюється, що ці умови не стосуються громадян, які приїжджають з Сербії, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Албанії, Косово і Північної Македонії.

"Це стосується як громадян Чорногорії, так і громадян цих країн", - повідомив директор Інституту громадського здоров'я ігор Галич на прес-конференції.

Нагадаємо, що з 1 вересня уряд Північної Македонії змінює правила в'їзду в країну для іноземців та власних громадян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черногория Коронавірус
NEWS
В Україні 1600 нових випадків коронавірусу
В Україні 1600 нових випадків коронавірусу
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського