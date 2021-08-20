Чорногорія посилює правила в'їзду в країну: що потрібно знати

Чорногорія посилила умови в'їзду в країну у зв'язку з різким погіршенням епідемічної ситуації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Балканський оглядач .

Громадянам Чорногорії та іноземцям дозволяється в'їзд в країну за виконання однієї з наступних умов:

вакцинація від COVID-19 (хоча б однією дозою);

тест ПЛР не давніший ніж 72 годин;

докази перенесеної хвороби COVID-19 (після позитивного ПЛР або швидкого тесту на антиген пройшло не менше 14 днів і не більше 180 днів);

негативний експрес-тест на антиген не старше 48 годин.

Також зазначено, що громадяни Чорногорії або іноземці, які мають постійне місце проживання в країні, але не мають жодного з перерахованих вище документів будуть відправлені на 14-денну самоізоляцію. На шостий день самоізоляції можна здати ПЛР-тест і, якщо він негативний, то вийти з карантину.

Уточнюється, що ці умови не стосуються громадян, які приїжджають з Сербії, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Албанії, Косово і Північної Македонії.

"Це стосується як громадян Чорногорії, так і громадян цих країн", - повідомив директор Інституту громадського здоров'я ігор Галич на прес-конференції.