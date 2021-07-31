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У Чорногорії заборонили відвідування кафе, нічних клубів і матчів без covid-сертифіката

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Подгориця, Субота 31 липня 2021 16:05
У Чорногорії заборонили відвідування кафе, нічних клубів і матчів без covid-сертифіката Фото: у кафе Чорногорії не пустять без тестів і щеплень (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Чорногорії прийняв нові заходи з боротьби з коронавірусом, які будуть діяти з 30 липня по 20 серпня. Вони торкнулися відвідування розважальних закладів і спортивних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Fosmedia.

З 30 Липня вхід в ресторани, кафе, а також в нічні клуби і дискотеки, незалежно від того, працюють вони на вулиці або в приміщенні, дозволяється тільки при наявності цифрового covid-сертифіката. Документ повинен містити один з чотирьох варіантів даних про тести або вакцинації:

  • про повну вакцинацію або отримання першої дози вакцини від COVID19;
  • наявність негативного результату тесту на коронавірус, який зроблений не пізніше 72 годин;
  • інформація про перенесену коронавірусну інфекцію - позитивний ПЛР-тест, результат якого отриманий не менше ніж за 14 і не більше 180 днів тому;
  • негативний експрес-тест на коронавірус, зроблений не раніше 48 годин.

Зазначається, що власники закладів зобов'язані призначити людину, яка контролюватиме наявність сертифікатів про вакцинацію або негативних тестів.

Ці вимоги також поширюються на працівників розважальної індустрії та сфери громадського харчування.

Нагадаємо, раніше влада Чорногорії прийняла рішення заборонити до 2 серпня роботу нічних клубів і дискотек на відкритому повітрі і в приміщенні через зростання нових випадків коронавірусу.

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