У Чорногорії вимагають відставки президента та уряду

Тисячі людей вийшли на акцію протесту 1 лютого у Подгориці

В Черногории тысячи людей вышли на акцию протеста в субботу, 16 февраля, требуя отставки правительства и президента Мило Джукановича из-за обвинения в коррупции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

Люди прошли маршем через центр столицы страны Подгорицы, скандируя "Мило вор!", с транспарантами с надписями "Нет - преступлению" и "Бунтуй".

Протест был организован после того, как бывший ключевой союзник президента Джукановича Душко Кнежевич обвинил главу государства и его правящую "Демократическую партию социалистов" в неправомерных финансовых отношениях и коррупции.

Президент Черногории обвинения отвергает.

Накануне власти обвинили Кнежевича в отмывании денег и мошенничестве, и он бежал из страны.

Напомним, Мило Джуканович, во второй раз избранный президентом страны 16 апреля 2018 года, выступая с победной речью перед своими сторонниками, пообещал, что за время его президентства Черногория вступит в Евросоюз. Оппозиция обвиняет Джукановича в поощрение кумовства во власти и коррупции.