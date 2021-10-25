RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Чорногорії відбудуться Дні молодих українських талантів

 

25 жовтня в столиці Чорногорії Подгориці в KIC "Budo Tomovic" відбудеться концерт юних українських співаків і відкриється виставка дітей та юнацтва, яка триватиме до 31 жовтня.

У концерті візьмуть участь лауреати національних і міжнародних конкурсів Даниїл Усов, Катерина Деревінська і Кристина Брутян, які виконають українські пісні та світові хіти.

Виставка складається з 60 робіт переможців ІІІ Міжнародного Художнього Фестивалю МАЛЮЙ.UA і відображає світогляд і майстерність юних художників зі всієї України 5-25 років, серед яких є діти учасників бойових дій, інваліди, сироти.

Переможців обирало шановне журі чорногорських діячів культури та мистецтва: голова журі - Анастасія Міранович, члени журі - Мірко Драгович, Дарко Дрлевич, Ваня Вукович, Сніжана Буржан, Гордана Томашевич, Роман Джуранович, Матан Вуксевич, Хайдана Костич.

Роботи відображають різну тематику та виконані різноманітними техніками. Тут представлені: олія, акварель, гуаш, колажі, гравюри, комп’ютерна графіка та ін.

Дні молодих українських талантів у Чорногорії організовані Асоціацією розвитку міжнародних відносин ADRUM та промоушен і продакшен компанією STUDIORAR під патронатом Міністерства культури та інформаційної політики України та KIC "Budo Tomovic". Генеральний партнер Windrose Airlines.

Сайт: http://adrum.com.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/events/340002007729021

Instagram: @adrum.ukraine

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCrywqKu8ZxPetRMtHZPEUNw

Читайте РБК-Україна в Google News