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У Чорногорії відбулися Дні молодих українських талантів

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Середа 10 листопада 2021 14:22
У Чорногорії відбулися Дні молодих українських талантів Фото: у Чорногорії відбулися Дні молодих українських талантів (прес-служба)

25-31 жовтня в столиці Чорногорії Подгориці в культурно-інформаційному центрі Budo Tomovic вдруге відбулися Дні молодих українських талантів, де були представлені роботи юних художників 5-25 років та яскраві співаки 14-16 років.

Лауреати національних і міжнародних конкурсів Даниїл Усов, Катерина Деревінська і Кристина Брутян виконали для чорногорців українські пісні та світові хіти і підкорили серця глядачів своєю щирою енергією і чудовим співом.

Виставка Переможців ІІІ Міжнародного Художнього Фестивалю МАЛЮЙ.UA вразила відвідувачів майстерними роботами і захоплюючими ідеями. Були представлені 60 робіт талановитих юних митців зі всієї України, серед яких є сироти, діти з обмеженими можливостями та діти учасників бойових дій.

Переможців обирало шановне журі чорногорських діячів культури та мистецтва: голова журі - Анастасія Міранович, члени журі - Мірко Драгович, Дарко Дрлевич, Ваня Вукович, Сніжана Буржан, Гордана Томашевич, Роман Джуранович, Матан Вуксевич, Хайдана Костич. Для робот не було ніяких обмежень в тематиці або в техниці, тут є живопис, графіка, колажі, гравюри, комп’ютерна графіка та інші види образотворчого мистецтва.

Дні молодих українських талантів в Чорногорії представила президент Асоціації з розвитку міжнародних відносин ADRUM Тетяна Колесніченко, на прес-конференції та урочистих заходах також виступили директор КІС Budo Tomovic Сніжана Буржан, член журі фестивалю Мірко Драгович та молоді співаки Даниїл Усов, Катерина Деревінська і Кристина Брутян.

Дні молодих українських талантів у Чорногорії організовані Асоціацією розвитку міжнародних відносин ADRUM, промоушен і продакшен компанією STUDIORAR під патронатом Міністерства культури та інформаційної політики України та KIC Budo Tomovic. Генеральний партнер Windrose Airlines.

Свято українського мистецтва нових поколінь відбулося! Ця чудова подія культурної дипломатії розвиває дружбу між нашими країнами і закладає основи взаєморозуміння та співпраці на майбутні роки.

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