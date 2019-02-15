У Чорне море увійде флагман Постійної протимінної групи НАТО

Плавбаза FGS Werra вже увійшов у протоку Босфор і пізніше пришвартувався в Стамбулі

В Черное море войдет флагман Постоянной противоминной группы НАТО №2, корабль комплексного снабжения ВМС Германии FGS Werra. Об этом написал редактор BlackSeaNews Андрей Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

По словам Клименко, утром в пятницу плавбаза FGS Werra вошел в пролив Босфор и позднее пришвартовался в Стамбуле.

"Серия из шести плавбаз типа "Эльба" (проект 404), предназначенных для мобильного обеспечения в море ракетных катеров, торпедных катеров и тральщиков в зоне ответственности национальных военно-морских сил. Основными задачами этих судов является ремонт, восстановление и диагностика техники и оружия, обеспечение кораблей горюче-смазочными материалами, продовольствием, боеприпасами и снаряжением, а также при необходимости электроэнергией", - написал он.

По информации базы данных судов и портов FleetMon, корабль FGS Werra (А 514) длиной 101 метр и шириной 15 метров был выпущен в 1993 году. Грузовместимость судна - 3586 тонны.

Ранее Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что группа кораблей НАТО через несколько дней войдет в Черное море для проведения учений, и это станет составляющей наращивания присутствия сил альянса в этом регионе.

Напомним, глава Министерства обороны Украины Степан Полторак заявлял, что в 2019 году будет активизировано военно-морское присутствие НАТО в Черном море.