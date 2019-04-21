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У Чорне море увійшов розвідувальний корабель Великої Британії

Новини » Надзвичайні події    21.04.2019 - 05:35
У Чорне море увійшов розвідувальний корабель Великої Британії
Фото: HMS Echo (royalnavy.mod.uk)

HMS Echo пробуде в Чорному морі 21 день

Розвідувальний корабель Військово-морських сил Великої Британії HMS Echo увійшов у акваторію Чорного моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ресурсу Bosphorus Observer Twitter.

HMS Echo увійшов у Чорне море, прямуючи з порту Стамбула через Босфор.

Оснащений 20-міліметровою гарматою і 7,62-міліметровим кулеметом корабель увійшов у Чорне море о 18:15 і пробуде там протягом 21 дня, відповідно до Конвенції Монтре про статус проток Босфор і Дарданелли, якою запроваджено істотні обмеження для військових кораблів нечорноморських держав.

 

Фото: прохід HMS Echo через Босфор

Нагадаємо, на початку квітня загін кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії провів ракетні стрільби в акваторії Чорного моря і повернувся в пункт базування в окупований Севастополь.

Крім ракетних катерів "Івановець" і "Р-60", які безпосередньо виконували ракетні стрільби, в пункти постійної дислокації повернулися 14 кораблів і суден забезпечення Чорноморського флоту, що брали участь у закритті морського полігону "для гарантування безпеки цивільного судноплавства".

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