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В Чорне море направили транспортно-десантний корабель США

Автор: РБК-Україна

ВМС США направили в Чорне море транспортно-десантний корабель USNS Yuma. Він співпрацюватиме з союзниками по НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Шостий флот ВМС США у Тwitter.

"USNSYuma (T-EPF-8) розпочав транзит у північному напрямку до Чорного моря, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО", - йдеться у повідомленні.

Судно USNS Yuma може взяти на борт 300 морських піхотинців і 550 тонн різного спорядження, в тому числі бойову техніку і танки.

Це експедиційний швидкохідний корабль класу Spearhead з довжиною корпусу 103 метри і шириною - 28,5 метра.

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