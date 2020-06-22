В Чорнобильській зоні спалахнула нова пожежа

До гасіння залучено 11 чоловік та 3 одиниць техніки лісового господарства
В селі Іллінці на території Луб’янського лісництва сталась пожежа. Наразі пожежу локалізовано, але спостерігається тління трави.
Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Як зазначається, вчора близько о 21 годині вечора пожежу було локалізовано на площі 3 га.
Станом на ранок 22 червня спостерігається тління трави, пеньків та деревини.
До гасіння залучено 11 чоловік та 3 одиниць техніки лісового господарства.
Нагадаємо, цього року в Чорнобильській зоні були масштабні лісові пожежі, до гасіння яких було залучено сотні рятувальників. Вогонь гасили декілька тижнів.
Пізніше стало відомо, що час пожеж у Чорнобильській зоні відчуження постраждало близько 5% території заповідника.
Раніше повідомлялось, що Національна поліція спільно зі Службою безпеки України вивчає всі випадки підпалів трави і ліси в країні для встановлення можливого взаємозв'язку між діями різних груп паліїв.
Автор: Анастасия Рокитна