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Майже Чорнобаївка. Боєць Нацгвардії знищує літаки та ракети з "Ігли"

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Україна, Неділя 17 липня 2022 15:26
Майже Чорнобаївка. Боєць Нацгвардії знищує літаки та ракети з "Ігли" Фото: боєць Нацгвардії збив "Іглою" вже шість російських Су-25 (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Військовий Нацгвардії збив ПЗРК "Ігла" вже 6 ворожих літаків Су-25 та одну крилату ракету. Один ворожий штурмовик з 6 він знищив ранком у неділю, 17 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію.

За його талант військового почали називати "Запорізьким месником".

"Мене стали так називати після того, як я знищив три літаки. В принципі мені подобається, моїм товаришам також. Але головне, що це має результати - менше ворожих літаків руйнуватимуть наші міста, а їхні пілоти знатимуть, що їхній виліт може бути останнім", - зазначає боєць.

За даними Нацгвардії, нещодавно, під час чергових авіанальотів ворога, нацгвардієць підбив ще два літаки противника. Окрім того, 16 липня близько десятої години вечора йому вдалося збити крилату ракету.

"А вже на ранок наступного дня він поповнив свою скарбничку збитих літаків ще однією "сушкою"! – констатують в відомстві.

Як повідомлялося, раніше українські військові збили російський літак Су-25 на Донбасі. Знищити ворожий штурмовик бійцям також вдалося із переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла".

Крім того, ЗСУ з ПЗРК "Ігла" збили крилату ракету "Х-22". Її збили на підльоті до Києва.

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