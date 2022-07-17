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Почти Чернобаевка. Боец Нацгвардии уничтожает самолеты и ракеты из "Иглы"

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Украина, Воскресенье 17 июля 2022 15:26
Почти Чернобаевка. Боец Нацгвардии уничтожает самолеты и ракеты из "Иглы" Фото: боец Нцгвардии сбил "Иглой" уже шесть российских Су-25 (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Военный Нацгвардии сбил ПЗРК "Игла" уже 6 вражеских самолетов Су-25 и одну крылатую ракету. Один вражеский штурмовик из 6 он уничтожил утром в воскресенье, 17 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию.

За его талант военного начали называть "Запорожским мстителем".

"Меня стали так называть после того, как я уничтожил три самолета. В принципе мне нравится, моим товарищам тоже. Но главное, что это имеет результаты - меньше вражеских самолетов будут разрушать наши города, а их пилоты будут знать, что их вылет может быть последним" , - отмечает боец.

По данным Нацгвардии, недавно во время очередных авианалетов врага нацгвардеец подбил еще два самолета противника. Кроме того, 16 июля около десяти часов вечера ему удалось сбить крылатую ракету.

"А уже к утру следующего дня он пополнил свою копилку сбитых самолетов еще одной "сушкой"! – констатируют в ведомстве.

Как сообщалось, ранее украинские военные сбили российский самолет Су-25 на Донбассе. Уничтожить вражеский штурмовик бойцам также удалось из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла".

Кроме того, ВСУ из ПЗРК "Игла" сбили крылатую ракету "Х-22". Ее сбили на подлете к Киеву.

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