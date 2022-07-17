Почти Чернобаевка. Боец Нацгвардии уничтожает самолеты и ракеты из "Иглы"

Военный Нацгвардии сбил ПЗРК "Игла" уже 6 вражеских самолетов Су-25 и одну крылатую ракету. Один вражеский штурмовик из 6 он уничтожил утром в воскресенье, 17 июля.

За его талант военного начали называть "Запорожским мстителем".

"Меня стали так называть после того, как я уничтожил три самолета. В принципе мне нравится, моим товарищам тоже. Но главное, что это имеет результаты - меньше вражеских самолетов будут разрушать наши города, а их пилоты будут знать, что их вылет может быть последним" , - отмечает боец.

По данным Нацгвардии, недавно во время очередных авианалетов врага нацгвардеец подбил еще два самолета противника. Кроме того, 16 июля около десяти часов вечера ему удалось сбить крылатую ракету.

"А уже к утру следующего дня он пополнил свою копилку сбитых самолетов еще одной "сушкой"! – констатируют в ведомстве.