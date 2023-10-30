В Черновцах произошел взрыв газа в доме: есть травмированные

Отмечено, что спасатели эвакуировали пострадавших и передали медикам.

Что делать при появлении запаха газа дома:

немедленно прекратите использование газовых приборов;

не разжигайте огонь, не включайте и не выключайте электроосвещение;

перекройте краны к/на газовых приборах;

проветрите помещение

вызовите аварийную службу по номерам 104, покинув помещение.

Чрезвычайные ситуации в Украине

Напомним, в августе в многоквартирном доме в Полтаве также произошел взрыв. Причиной, вероятно, была утечка газа.

А утром 22 июня в одной из многоэтажек Киева в Днепровском районе произошел взрыв газа. По информации ГСЧС, разрушены четыре квартиры и еще шесть повреждены. Также известно о трех погибших и девяти пострадавших.

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