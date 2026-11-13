В Черновцах начал работу 19-й центр ментального здоровья сети "Возвращение"

В Черновцах открыли 19 центр ментального здоровья всеукраинской сети "Возвращение", основанной Виктором и Еленой Пинчуками. Ежегодно около 4 000 военных, ветеранов и членов их семей смогут получать здесь бесплатную психологическую и психиатрическую помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.
Так, в Черновцах за счет проекта проведен капитальный ремонт помещений и обустроен центр ментального здоровья, адаптированный к потребностям посетителей.
"Потребность в качественной психологической и психиатрической помощи будет расти еще много лет. Поэтому для нас главное, чтобы каждый защитник и каждая защитница, а также их семьи знали, куда обратиться за помощью, и могли получить ее вовремя, безвозмездно и рядом с домом", - говорит руководитель проекта "Возвращение" Светлана Гриценко.
По ее словам, особое внимание проект уделяет подготовке специалистов центров "Возвращение", создает возможности обучения и международного обмена опытом, чтобы они могли применять современные и эффективные подходы, работать со сложными случаями и оказывать помощь с учетом индивидуальных потребностей каждого человека.
В центре "Возвращение" обустроены четыре кабинета для индивидуальных консультаций, комната групповой терапии, двухместная палата дневного пребывания, манипуляционный кабинет, ординаторская и рецепция с зоной ожидания. Пространство адаптировано для людей с инвалидностью: широкие дверные проемы, отсутствие порогов, антискользящее напольное покрытие и инклюзивные санузлы.
Для психологического восстановления установлена система управления стрессом Shiftwave System. Также центр снабжен материалами для арттерапии, психологическими играми, средствами сенсорной стимуляции и профессиональной библиотекой из 40 книг.
Помощь оказывает мультидисциплинарная команда психиатров, психологов и медицинских сестер. При необходимости приобщаются специалист по сопровождению ветеранов и социальный работник.
"Для нас важно, чтобы человек получал не просто отдельную консультацию, а комплексную помощь, которая учитывает его состояние, потребности и жизненные обстоятельства. Военные, ветераны, родные имеют разный опыт, и то, что помогает одному человеку, не всегда подходит другому. Именно поэтому мы работаем индивидуально, привлекаем специалистов разных специальностей и вместе с пациентом определяем дальнейшие шаги", - говорит Татьяна Анищенко, заведующая центром ментального здоровья "Возвращение" в Черновцах.
Она добавила, что важно не только облегчить симптомы, но и помочь человеку постепенно вернуть чувство стабильности и уверенности в повседневной жизни.
Специалисты работают с последствиями стресса, тревожными и депрессивными расстройствами, ПТСР, трудностями адаптации и психосоматическими проявлениями.
Применяют доказательные методы психотерапии, в частности, когнитивно-поведенческую терапию, EMDR, нарративно-экспозиционную и травмофокусированную терапию. Проводят индивидуальные, семейные и групповые консультации, кризисное консультирование, при необходимости назначают медикаментозное лечение. Помощь можно получить амбулаторно или по месту жительства человека.
Адрес центра "Возвращение" в Черновцах: г. Черновцы, ул. Фастовская, 20.
Телефон: +38 099 050 87 88
Электронная почта: chernivtsi@povernennya.org
Проект "Возвращение" является примером успешного партнерства между частным сектором и государством, в рамках которого благотворители создают современные, комфортные и безбарьерные центры ментального здоровья на базе государственных и коммунальных медицинских учреждений, обеспечивая доступ к бесплатной профессиональной помощи.
В настоящее время сеть "Возвращение" объединяет 19 центров в разных регионах Украины. Они работают в Виннице, Днепре, Житомире, Ивано-Франковске, Киеве и Киевской области, Кременчуге, Кропивницком, Луцке, Одессе, Полтаве, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком, Черновцах, Черкассах и Чернигове, а также на базе одного из медицинских учреждений Национальной гвардии Украины.
На первом этапе проекта запланировано открытие не менее 25 центров, которые ежегодно смогут оказывать безвозмездную помощь более 100 тысяч военных, ветеранов и членов их семей.