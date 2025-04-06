Черновцы не увидят "Динамо" в Кубке Украины: где пройдет полуфинал

"Буковина" проведет 23 апреля матч 1/2 финала Кубка Украины против "Динамо" во Львове, поскольку стадион в Черновцах не соответствует требованиям.

"Есть целый перечень требований, которым не соответствует стадион "Буковина", - рассказал директор черновицкого клуба Игорь Наболотный, - Есть претензии к освещению. Также речь идет о подогреве поля, количестве VIP-мест, турникетной системе прохода на стадион, возможности использования VAR - нужно специальное место, комната для видеоассистентов. Всего в перечне 15-20 пунктов, согласно которым наш стадион не имеет права принимать поединок Кубка на стадии 1/2 финала. Оперативно исправить все недостатки у нас нет возможности".

Директор "Буковины" также рассказал, что претензии к стадиону были и перед матчем четвертьфинала с сумской "Викторией" (2:1). Но поскольку встречались два представителя Первой лиги, комитет УАФ, который отвечает за инфраструктуру и безопасность соревнований, пошел навстречу клубу и позволил играть в Черновцах.

В полуфинале черновчане примут соперника во Львове. По словам Наболотного, вероятно, на стадионе "Украина". Впрочем, официально пока это не согласовано.

"Продолжаются переговоры, нужно согласовать еще определенные нюансы", - пояснил директор "Буковины".

Полуфинал Кубка Украины: что известно

В полуфинальную стадию КУ-2024/25 вышли три представителя украинской Премьер-лиги - донецкий "Шахтер", киевское "Динамо" и житомирское "Полесье". А также представитель Первой лиги - "Буковина" из Черновцов.

По результатам жеребьевки в полуфинале встретятся:

"Буковина" - "Динамо"

"Полесье" - "Шахтер"

Полуфинальные матчи состоятся в среду, 23 апреля. Победители сойдутся за трофей в финале, который пройдет в среду, 14 мая на домашней арене "Полесья" - Центральном стадионе Житомира.