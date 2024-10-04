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В Черновицкой области отправили в тюрьму курьера-шпиона

Фото: в Черновицкой области шпиона отправили в тюрьму (umdpl.info)
Автор: Карина Левицкая

В Черновицкой области в тюрьму отправили курьера-шпиона. Агент ФСБ шпионил на Буковине под "прикрытием" курьерской доставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По материалам Службы безопасности реальный срок заключения получил агент ФСБ, готовивший координаты для ракетно-дроновых ударов по Черновицкой области.

Среди потенциальных целей врага были:

  • узловые железнодорожные станции;
  • медучреждения, где проходят лечение и реабилитацию украинских воинов.

Чтобы скорректировать огненное поражение, российская спецслужба дистанционно завербовала 49-летнего местного жителя, работавшего в сервисе доставки. Действуя под "прикрытием" курьера агент на собственном скутере объезжал местность и фиксировал объекты военной и критической инфраструктуры.

 

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия вражеского приспешника и задержали его летом 2024 года, когда он готовил агентурный "отчет" для ФСБ.

По данным следствия, предатель попал в поле зрения окупантов из-за прокремлевских взглядов, которыми он делился со своими знакомыми из России, сотрудничавшими с ФСБ. Кроме того, мужчина неоднократно демонстрировал свою антиукраинскую позицию в российских видеочатах.

Затем фигуранта вывели на куратора из ФСБ, с которым он поддерживал коммуникацию через мессенджер.

Какое наказание получил агент ФСБ

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Согласно приговору злоумышленник получил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в Донецкой области сотрудники СБУ задержали агента военной разведки Российской Федерации. Предатель разведывал боевые позиции Сил обороны на Покровском направлении.

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