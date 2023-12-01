Чернышев о наращивании добычи газа: имеем дополнительно более 400 тысяч куб. м газа в сутки

"Только за ноябрь ввели в эксплуатацию 3 высокодебитных скважины. Две из них - новые - результат реализации крупнейшей в истории современной Украины программы 3D-сейсморазведочных исследований и высокопрофессионализма специалистов группы "Нафтогаз", - написал Чернышев.

Третья - восстановлена. Скважина находилась в ликвидационном фонде на протяжении 35 лет, специалисты НАК провели ее капитальный ремонт и запустили в работу.

"Суммарно в ноябре мы имеем дополнительно более 400 тыс. куб. м газа в сутки", - добавил глава "Нафтогаза".

Напомним, в 2022 году в Украине было добыто 18,5 млрд. кубометров газа, 4,3 млрд. из которых частными компаниями. В сутки в Украине добывают около 50 млн кубометров.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что нынешняя зима будет первой для Украины, которую пройдем благодаря газу собственной добычи без импорта.