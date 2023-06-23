Чернышев: "Нафтогаз" обратился в суд США для взыскания 5 млрд долларов с России

По его словам, такое ходатайство стало возможным в связи с тем, что арбитражные решения можно выполнять через механизм принудительного исполнения. Следовательно, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, "Нафтогаз" имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы Российской Федерации.

"Поскольку Россия добровольно не уплатила "Нафтогазу" средства, предусмотренные решением арбитража, мы намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств. Сейчас мы работаем над этим в Соединенных Штатах и других целевых юрисдикциях", - отметил Алексей Чернышев.

Согласно законодательству США, подтверждение арбитражного решения обязательно, если суд не установит, что существует одно из ограниченных оснований для отказа или отсрочки признания, или исполнения арбитражного решения, изложенных в Нью-Йоркской конвенции.

При этом проценты, предусмотренные за неуплату средств в соответствии с арбитражным решением, продолжают начисляться до полной выплаты компенсации по решению суда.

Напомним, 12 апреля 2023 года Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал россию выплатить $5 млрд компенсации за ущерб, нанесенный захватом активов компаний группы "Нафтогаз" в АР Крым в 2014 году.

Арбитражное решение было вынесено после слушаний по определению суммы компенсации, завершившихся в марте 2022 года на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.