У Чернігівській області ЗСУ знищили 2 "Тигри", танк і КамАЗ окупантів

У Чернігівській області в лісах українські військові натрапили на чергових окупантів та знищили їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "північ".

Також опублікували фото влучної роботи українських військових по ворожій колоні.

"Частина колони в паніці почала розбігатися, але далеко вони не втечуть", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, внаслідок вдалої операції наші ЗСУ знищили щонайменше два ворожі бронеавтомобілі "Тигр", а також танк та "КамАЗ" російської орди.

Раніше ми повідомляли, що під Херсоном українські ППО знищили чотири вертольоти окупантів.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 29-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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