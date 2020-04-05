У Чернігівській області вперше помер хворий на коронавірус

У Чернігівській області помер хворий на коронавірус пацієнт, який намагався втекти з лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Чернігівської області у Facebook.

За даними правоохоронців, у ніч з 3 на 4 квітня чоловік з клінічно підтвердженим захворюванням на коронавірус здійснив спробу втечі з Борзнянської центральної районної лікарні. Однак співробітники поліції та медики повернули хворого до лікувального закладу.

"З моменту полишення місця обсервації до повернення назад чоловік з іншими особами не контактував. Поліцейські та медики були екіпіровані всіма належними засобами індивідуального захисту. Сьогодні стало відомо, що чоловік помер від ускладнень хвороби", - заявили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що село Комарівка Борзнянського району визнали осередком спалаху коронавірусу у Чернігівській області. У населеному пункті запровадили особливий режим протиепідемічних заходів.

Як писало РБК-Україна, 26 березні у Чернігівській області підтвердили перший випадок коронавірусу. Інфікованого госпіталізували в інфекційне відділення Борзнянської районної лікарні. Стан пацієнта був задовільний.