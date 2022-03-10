У Чернігівській області українські бійці відбили у окупантів 10 танків та ЗРК

Сьогодні у Чернігівській області в українських військових відбувся бій з окупантами.

"Військові частини та підрозділи оперативного командування "Північ" продовжують захищати свою землю, рідних та близьких від "асвабадітелєй" найкращої, з їхніх слів, армії. Сьогодні на Чернігівщині одним з підрозділів ОК "Північ" відбувся бій із переважаючими силами противника", – йдеться у повідомленні.

Також у результаті цього бою в окупантів вдалося відбити 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину.