В Чернігівській області з річки витягли танки з "законсервованими" окупантами
В Чернігівській області з річки витягли два ворожих танки. В них виявили тіла "законсервованих" окупантів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Північ".
Ворожі танки витягли з річки на території Менської громади.
Фото: в Чернігівській області з річки витягли танки з "законсервованими" окупантами (facebook.com/kommander.nord)
Один з танків, а саме Т-72 - потонув ще наприкінці лютого. Всередині виявили тіла двох окупантів, однак місце механіка-водія було порожнім.
"Машина потонула догори гусеницями, тож ті, хто знаходився у башті, на щастя, були приречені на загибель", - пише пресслужба командування.
Інший Т-72 витягли 6 липня. Всередині виявили повний екіпаж окупантів - трьох "законсервованих" росіян.
Фото: в Чернігівській області з річки витягли танки з "законсервованими" окупантами (facebook.com/kommander.nord)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про втрати Росії у війні проти України. Лише за минулу добу наші бійці ліквідували ще 150 російських окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.