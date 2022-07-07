В Чернігівській області з річки витягли два ворожих танки. В них виявили тіла "законсервованих" окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Північ".

Ворожі танки витягли з річки на території Менської громади.

Фото: в Чернігівській області з річки витягли танки з "законсервованими" окупантами (facebook.com/kommander.nord)

Один з танків, а саме Т-72 - потонув ще наприкінці лютого. Всередині виявили тіла двох окупантів, однак місце механіка-водія було порожнім.

"Машина потонула догори гусеницями, тож ті, хто знаходився у башті, на щастя, були приречені на загибель", - пише пресслужба командування.

Інший Т-72 витягли 6 липня. Всередині виявили повний екіпаж окупантів - трьох "законсервованих" росіян.

Фото: в Чернігівській області з річки витягли танки з "законсервованими" окупантами (facebook.com/kommander.nord)