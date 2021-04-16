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В Ічні в рамках "Великого будівництва" відремонтують гімназію, постраждалу від вибухів

Новость на русском → Чернігів, П'ятниця 16 квітня 2021 10:28
В Ічні в рамках "Великого будівництва" відремонтують гімназію, постраждалу від вибухів Фото: Анна Коваленко (oda.cg.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У рамках президентської програми "Велике будівництво" буде реконструйована будівля Ічнянської гімназії імені Васильченка, що постраждала від вибухів складів боєприпасів у жовтні 2018 року.

Про це заявила голова Чернігівської облдержадміністрації Анна Коваленко у Facebook.

За її словами, на цей рік заплановано капітальний ремонт будівлі та даху, фасаду та внутрішніх приміщень. Загалом же ремонтні роботи триватимуть до 2023 року. Їхня загальна кошторисна вартість становить 32,4 млн грн.

Коваленко також розповіла про інші об’єкти освітньої сфери, які будуватимуться чи реконструюватимуться в області за програмою "Велике будівництво" у 2021 році.

Зокрема, реконструкція будівлі загальноосвітньої школи під дошкільний навчальний заклад у с. Кіптях Чернігівського району передбачає три черги: реконструкцію фасадів та покрівлі, реконструкцію котельні та зовнішніх інженерних мереж та реконструкцію приміщень та внутрішніх інженерних мереж. Всі роботи планується завершити у цьому році.

У 2021-му також планується завершити дві перші черги будівництва загальноосвітньої школи у с. Григорівці Ніжинського району. Передбачене фінансування - 29,6 млн грн, 26,7 мільйона з них - кошти ДФРР. Ступінь будівельної готовності цього об’єкта на сьогодні - 22%. Після завершення ремонту тут навчатимуться 120 учнів.

Ремонт внутрішніх приміщень Журавської школи ім. Георгія Вороного Прилуцького району обійдеться у 12 млн грн. Тут навчається 235 дітей з Журавки, Кулишівки, Макіївки та Антонівки. Під час капітального ремонту торік облаштували шатровий дах, утеплили фасад школи, замінили вікна і двері на металопластикові.

Триватиме капітальний ремонт та теплореновація школи №2. Зараз там навчається 827 учнів з 13 населених пунктів громади.

За попередні два роки тут були замінені на енергозберігаючі вікна та зовнішні двері, покрівля, утеплено фасад. У цьому році планується відремонтувати приміщення всередині. Орієнтовна вартість робіт - 12 млн грн.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомляв, що у рамках програми у 2021 році заплановано продовження розбудови соціальної інфраструктури: школи - 95, садочки - 70, стадіони - 80, басейни - 29, приймальні відділення - 177 об'єктів.

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