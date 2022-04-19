RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чернігівській області пошкоджено понад 600 км доріг внаслідок бойових дій, - Тимошенко

Фото: у Чернігівській області пошкоджено понад 600 км доріг внаслідок бойових дій (t me)
Автор: Артем Горовенко

Чернігівська область продовжує відновлюватись після запеклих боїв між українськими захисниками та російськими окупантами. Наразі в регіоні проводять розчищення та поступове відновлення пошкоджених доріг, загальна протяжність яких склала 626 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

"Усього за час бойових дій у Чернігівській області було пошкоджено 626 км доріг та зруйновано 20 мостів. Два з них - у селах Смолин та Киселівка - на етапі тимчасового відновлення", - повідомив Тимошенко.

Також проводиться відновлення інших інфраструктурних обʼєктів регіону. Зокрема, дорожники поступово розчищають трасу М-01 від спаленої техніки окупантів. Загалом вже очищено близько 25 кілометрів. Роботи проводилися і на центральному стадіоні міста.

"У Чернігові силами ДСНС завершено розбір завалів на стадіоні імені Гагаріна та на вулиці В’ячеслава Чорновола", - розповів він.

У свою чергу, в області триває відновлення повноцінного мобільного звʼязку та доступу до інтернету. Наразі до ремонтних робіт задіяні 16 бригад трьох операторів - "Київстару", "Vodafone Україна" та "Lifecell" С повідомивголова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

"На сьогодні по області 795 базових станцій усіх мобільних операторів знаходяться у робочому стані (загальна кількість - 983), а це майже 81%. По м. Чернігову - працює 148 із 235, або 63%", - наголосив Чаус.

Як повідомляв раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков, для мешканців Чернігова, у яких повністю зруйновані будинки, збудують новий район.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская областьинфраструктура