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У Чернігівській області виявили схрон з російською зброєю

Фото: у Чернігівській області знайшли схрон російської зброї (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Прикордонники у Чернігівській області виявили схрон зі зброєю, яка належала російським окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

У Чернігівській області силовики та військові проводять контрдиверсійні заходи, під час яких було виявлену схованку зі зброєю російської армії.

Вибухотехніки після обстеження території вилучили 100 набоїв калібром 7,62 мм та цинк з набоями, одну ручну протитанкову гранату РПГ-18, три гранати Ф-1 без запалу, одну гранату РГД-5 без запалу, чотири запали УЗРГМ, дві протитанкові міни, а також три постріли до РПГ-7.

Вказану зброю передали українським захисникам.

Фото: прикордонники виявили схрон зброї у Чернігівській області (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, окупанти майже щоденно обстрілюють прикордонні території Чернігівської області, використовуючи артилерію та міномети.

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