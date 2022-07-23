У Чернігівській області виявили схрон з російською зброєю

У Чернігівській області силовики та військові проводять контрдиверсійні заходи, під час яких було виявлену схованку зі зброєю російської армії.

Вибухотехніки після обстеження території вилучили 100 набоїв калібром 7,62 мм та цинк з набоями, одну ручну протитанкову гранату РПГ-18, три гранати Ф-1 без запалу, одну гранату РГД-5 без запалу, чотири запали УЗРГМ, дві протитанкові міни, а також три постріли до РПГ-7.

Вказану зброю передали українським захисникам.

Фото: прикордонники виявили схрон зброї у Чернігівській області (dpsu.gov.ua)