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У Чернігівській області через негоду лишаються знеструмленими 22 населених пункти

Автор: Андрій Козловський

У Чернігівській області через негоду без світла залишаються 22 населених пункти. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, внаслідок ускладнення погодних умов - мокрий сніг, пориви вітру спрацювала система захисту ліній електропередачі. У зв'язку з цим населені пункти були знеструмлені.

Нагадаємо, сьогодні на всій території України буде спостерігатися похмура та суха погода, а температура повітря в областях очікується від -1 до +4, однак вночі будуть заморозки.

Також раніше повідомлялось, що в Україні 17-19 грудня істотних опадів не очікується. На північному сході подекуди ожеледиця та туман.

Крім того, РБК-Україна писало, що погода в Україні в новорічну ніч буде морозною, при цьому очікується випадання мокрого снігу або снігу з дощем, який згодом замерзне і перетвориться в ожеледь.

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