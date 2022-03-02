У Чернігівській області змінюють час комендантської години

"Відсьогодні комендантська година на Чернігівщині з 18:00 до 6:00. Керівники громад у разі крайньої необхідності можуть корегувати зазначений час на території ТГ тільки за погодженням з Районними військовими адміністраціями", - написав Чаус.

Він також нагадав, що під час комендантської години заборонено покидати укриття чи власне житло.

"У цей час посилюється робота наших військових проти ДРГ супротивника. Не створюйте своїм додаткових перешкод, а також не наражайте себе на небезпеку", - зазначив Чаус.

Голова Чернігівської ОДА також нагадав і про світломаскування: це стосується як помешкань, так установ і закладів.

Раніше стало відомо, що в Харкові починатимуть раніше комендантську годину.

Крім того, в Київській області продовжили комендантську годину.

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