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Под Черниговом поезд сбил мужчину: движение приостановлено

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Чернигов, Среда 14 июля 2021 16:38
Под Черниговом поезд сбил мужчину: движение приостановлено Фото: под Черниговом поезд сбил человека (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Черниговской области днем 14 июля пассажирский поезд Чернигов - Ивано-Франсковск сбил человека. Движение на этом участке приостановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области.

"Сегодня в 15:00 в полицию поступило сообщение о том, что поезд сообщением Чернигов - Ивано-Франковск сбил человека", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство, бросившись под поезд.

Движение поездов на этом участке приостановлено до окончания следственных действий. В полиции пообещали позже предоставить больше подробностей произошедшего.

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