Под Черниговом поезд сбил мужчину: движение приостановлено

В Черниговской области днем 14 июля пассажирский поезд Чернигов - Ивано-Франсковск сбил человека. Движение на этом участке приостановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области .

"Сегодня в 15:00 в полицию поступило сообщение о том, что поезд сообщением Чернигов - Ивано-Франковск сбил человека", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство, бросившись под поезд.

Движение поездов на этом участке приостановлено до окончания следственных действий. В полиции пообещали позже предоставить больше подробностей произошедшего.