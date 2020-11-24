У Чернігові затримали іноземця, який агітував за "агресивну війну"

У Чернігові затримали іноземця, який намагався створити осередок агітаторів агресивної війни. Він належав до угруповання, створеного на території Росії.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, громадянин однієї з пострадянських країн, що проживав в Україні, поширював в інтернеті заклики до протиправних дій. Зокрема, на своїй сторінці він публікував матеріали про домінування так званої "слов'янської держави" над іншими народами. Також він поширював дискримінаційні публікації щодо однієї з нацменшин.

СБУ встановила, що він належав до одного з радикальних угруповань, яке було створене на території Росії. Агітатор займався пошуком однодумців у регіоні для залучення до пропагандистських заходів.

Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілі фігуранта правоохоронці виявили комп'ютерну техніку і документи з доказами протиправної діяльності, а також вогнепальну зброю без дозволу.

Зараз вирішується питання за повідомленням чоловікові про підозру у статті 436 (пропаганда війни) Кримінального кодексу. Перевіряється інформація про його співпрацю зі спецслужбами Росії.

Раніше сьогодні в Харкові затримали бойовика так званої "ЛНР". Він був снайпером терористичної організації в 2015-16 роках.

Також повідомлялося, що стосовно іноземних громадян, які воюють на Донбасі на боці бойовиків, відкриті кримінальні провадження. Правоохоронці розслідують участь 250 найманців з 31 країни світу.