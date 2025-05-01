В Черниговской области разрушено 100 предприятий: как будут восстанавливать экономический потенциал

По ее словам, Черниговщина стала третьей украинской областью, утвердившей программу своего комплексного восстановления (ПКВ). В ней для восстановления и развития экономики одной из самых разрушенных областей предусмотрен ряд инструментов - от развития индустриальных парков до поддержки малого бизнеса, профессионального образования и привлечения инвестиций.

На сегодняшний день в регионе официально функционирует только один индустриальный парк - Менский. Среди приоритетных направлений его деятельности - перерабатывающая и пищевая промышленность, деревообработка, а также научно-технические разработки. Дополнительно предусмотрена деятельность в легкой промышленности, телекоммуникациях и производстве строительных материалов. Законодательство гарантирует резидентам парка льготы: освобождение от НДС и пошлин на импорт оборудования, налоговые каникулы на прибыль до 10 лет и сниженные ставки на землю.

"Местные власти понимают перспективы, поэтому в области планируют, что именно "Менский" парк может стать платформой для релокации предприятий из приграничных и разрушенных территорий, а также точкой роста всей экономики области. Параллельно рассматривается создание новых промышленных зон и технологического парка - как способа активизировать научно-инновационный потенциал области", - добавила Шуляк.

Парламентарий отметила - в результате военных действий в области разрушено или повреждено почти 100 предприятий, больше всего пострадали машиностроение, легкая и пищевая промышленность. В целом потеряно более 3000 рабочих мест. В то же время, местные власти начали фиксировать, что уже в 2023 году началось восстановление производственных процессов. Более того, объем реализованной промышленной продукции вырос до 120,7% от уровня 2021 года.

"В программе комплексного восстановления области предусмотрено, что перспективными направлениями останутся деревообрабатывающая и агроперерабатывающая промышленность, а также проекты по переработке отходов и создание мусоросортировочных станций. Отдельное внимание уделено релокации предприятий - хотя значительный риск, дефицит кадров и логистические ограничения сдерживают этот процесс", - отметила Шуляк.

В то же время, подчеркнула она, Черниговщина будет делать ставку на малый и средний бизнес, который является основой экономики региона. В ПКВ области предусмотрены расширение поддержки МСБ через:

Консультации по открытию бизнеса;

Льготы для ветеранов, ВПЛ, лиц с инвалидностью;

Компенсации работодателям за трудоустройство уязвимых категорий;

Сертификаты на обучение и грантовые программы.

Также будут поддерживать бизнес-инкубаторы, кластеры и новые форматы предпринимательства - особенно в "зеленой" экономике, туризме и сфере переработки.

"При этом, местные власти осознают имеющуюся потребность в стимулировании инвестиционной привлекательности области: через создание новых индустриальных парков, улучшение инфраструктуры, разработку специальных условий для предприятий, которые открывают новые рабочие места. Важным будет и развитие свободных экономических зон, которые позволили бы запускать новые производства в безопасных районах области", - резюмировала Шуляк.

Напомним, Черниговщина стала третьей украинской областью, которая утвердила программу комплексного восстановления - первыми были Киевщина и Житомирщина. Область работала над ней более полутора лет и имеет четкий план действий по восстановлению инфраструктуры, экономических процессов, человеческого потенциала и улучшения качества жизни жителей области, повышение конкурентоспособности региона.

Основные задачи и приоритетные направления деятельности ПКВ Черниговщины направлены на восстановление инфраструктуры, экономических процессов, человеческого потенциала и улучшение качества жизни жителей области, повышение конкурентоспособности региона.