Чорна П'ятниця 2019: Panama оголошує дату розпродажі

Очікувані знижки та поради для більшої економії

Конкуренція загострюється до межі в останню п'ятницю осені – в ніч з 28 на 29 листопада. Panama щорічно бере участь в Black Friday, але у 2019 році розпродаж обіцяє бути краще, ніж будь-коли. Є причини, щоб заглянути в інтернет-магазин, крім того факту, що він пропонує суперзнижки вже сьогодні:

online-рітейл готує гарячі пропозиції на продукцію компаній, які не підтримують безкоштовну доставку в Україну;

приємні емоції від покупок збігаються з емоціями від якісного сервісу;

понад 500 вітчизняних і світових брендів планують знизити ціни до 80-90%.

Настають величезні знижки на одяг і взуття, дитячий транспорт і шкільне приладдя – від книг до наборів для творчості. Є також кілька припущень щодо планів відомих марок. LEGO, Baby Born, Chicco, «Малюки», «1 Вересня» раніше потрапляли в рейтинг найщедріших продавців і велика ймовірність, що вони захочуть повторити торішні досягнення. Ще один щедрий виробник – лідер на світовому ринку дитячих іграшок Hasbro.

Головні закупівлі будуть проходити в інтернеті. Це додатковий привід попередньо ознайомитися з правилами сайту та бути в курсі, коли настане час грандіозної економії. Знаєте, яким повинен бути наступний крок у підготовці? Відстеження інструкцій та рекомендацій. Аналітики спеціально провели дослідження й розповіли, чого очікувати від продавців в найближчі дні.

Чи буде Чорна п'ятниця 2019 відрізнятися від торішньої?

Внутрішні дані Black Friday Global за 2018 рік показують зростання продажів в Україні на 410% в порівнянні зі звичайними днями. Наплив в торгових комплексах щорічно скорочується – українцям все більше подобається здійснювати операції на дивані. Минулого подібного дня 53,4% всіх онлайн-транзакцій проводилися телефоном. Управління національної статистики ONS прогнозує безпрецедентні обсяги продажів і зростання цього показника.

Для покупців це означає високий рівень суперництва – дешева продукція буде продаватися щомиті. Оскільки українці найбільш активні о 12:00, краще не зволікати та вранці замовити головні позиції з виш-листа. Вивчивши опис і способи доставки, не забудьте перезавантажити сторінку, щоб переконатися, що товар до сих пір в наявності.

Поради для чорноп'ятничних віртуальних шоперів

Дані Google Trends показують, що запит «коли Чорна п'ятниця?» Починає набирати популярність в жовтні. Люди бояться втратити вигідні угоди протягом 24-х годин, але не враховують, що закордонні марки часто відкривають сезон розпродажів за місяць вперед. У США і Європі одноденна акція давно перетворилася в тижневе, а то і місячне свято для шопоголіків.

Очевидно, що це небезпечний час для вашого банківського рахунку. Щоб захистити його, слід пам'ятати про декілька прийомів при перегляді електронних каталогів. Ось що потрібно мати на увазі, щоб отримати максимальну віддачу від покупок:

Поширена тактика магазинів – просувати «знижені ціни», коли вони такими не є. Вартість продукції, що залежалась, може залишатися незмінною кілька місяців і не мати ніякого відношення до п'ятничної метушні. Щоб покупцям було простіше орієнтуватися в каталозі, на сайті panama.ua відкрито спеціальний розділ з підвищеним дисконтом.

Обдумана угода відбувається тоді, коли ви заздалегідь знаєте, який товар вам потрібен і яка його реальна вартість. Так легше відстежити, хто з продавців зводить націнку до мінімуму.

Остерігайтеся фішинг-шахрайства. У цей день ймовірність крадіжки інформації про вашу банківську карту актуальна як ніколи. Перший крок для захисту – використання окремої карти тільки для інтернет-шопінгу. Безпечніше оплачувати замовлення готівкою кур'єру, як це пропонує Панама.

Black Friday приносить набагато більше сюрпризів, ніж ви могли очікувати. Тому обмежте бюджет – без реального плану ризик перевитрати великий, що особливо небезпечно при використанні кредитної картки.

Не забувайте вивчати інформацію про можливі додаткові витрати і користуватися кешбек-сервісами для повернення частини коштів.



Очікується, що у 2019 році американці, канадці і українці отримають найбільшу вигоду від чороноп'ятничних покупок – середня знижка складе 62%. Люди в середньому готові витратити 3139 гривень. Якщо ви солідарні з учасниками дослідження, то заощадите 1946 гривень.

Пропозиція для тих, хто не бере участі в акції листопаду

Не обов'язково відкладати шопінг до Чорної п'ятниці і не варто журитися, якщо ви не встигли зробити замовлення. Урочистості відбуваються кожен сезон і лише деякі збігаються з листопадової розпродажем. Тому Панама щотижня влаштовує акції, радує ярмарками напередодні Різдва і 1 вересня, щоб запропонувати найкраще дітям від світових брендів.

Косметика, посуд, меблі, розвиваючі та спортивні ігри для маленьких дітей і підлітків – кур'єри компанії безкоштовно доставлять будь-яке замовлення в один із 120 населених пунктів після закінчення Black Friday. У покупців з Києва свої привілеї – доставка протягом доби до дверей.