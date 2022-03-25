В Черкаській області заборонили цивільним відвідувати ліси

В Черкаській області заборонили відвідувати ліси. Винятком є лише службовцям, які забезпечують оборону країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Черкаської ОДА.
"Виняток - службовці, які забезпечують оборону держави, національну безпеку, охорону правопорядку та виконують лісогосподарські заходи. Це розпорядження діє на період воєнного стану", - пише Cічко.
За словами голови ОДА, відповідне розпорядження було прийнято заради безпеки цивільних та запобігання лісових пожеж.
Війна Росії проти України триває тридцять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.