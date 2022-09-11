В Черкаській області під час повітряної тривоги спрацювало ППО: що відомо

Під час повітряної тривоги спрацювала ППО в Черкаській області. Уламки збитого об’єкту потрапили в будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
"Під час ранкової повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО", - йдеться в повідомленні.
За його словами, уламками збитого об'єкта пошкоджено приватне домоволодіння.
На щастя, люди не постраждали, - додав Табурець.
Як повідомлялося, раніше через обстріл Умані Черкаської області загинув цивільний, а ще п'ятьох доправили до лікарні.
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