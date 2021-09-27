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У Черкаській області лікар налагодила схему продажу підроблених COVID-сертифікатів

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Черкаська область, Понеділок 27 вересня 2021 10:31
У Черкаській області лікар налагодила схему продажу підроблених COVID-сертифікатів Фото: У Черкаській області лікар налагодила схему продажу підроблених COVID-сертифікатів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці у Черкаській області викрили схему з виготовлення підроблених COVID-сертифікатів без проходження вакцинації. Її організувала сімейний лікар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України.

"Схему виготовлення підроблених сертифікатів організувала 32-річна лікарка сімейної медицини спільно зі своєю 48-річною знайомою, яка виконувала роль посередниці", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, фігурантки пропонували свої "послуги" у месенджерах.

Так, за 5 тисяч гривень медпрацівниця обіцяла внести відомості про нібито проведену вакцинацію до відповідних електронних реєстрів.

Проте вона навмисно робила помилки під час внесення даних клієнтів, в наслідок чого довідка не генерувалася у застосунку "Дія", тож лікар видавала паперові COVID-сертифікати, завірені власною печаткою.

Внаслідок проведених обшуків за місцем злочину та проживанні зловмисниць, правоохоронці вилучили печатки, копії документів та медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені COVID-сертифікати.

Наразі поліція встановлює осіб, які скористалися послугами фігурантів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 ККУ.

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (cyberpolice.gov.ua)

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