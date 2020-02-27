У Черкаській області влаштували стрілянину з автомата

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція відкрила кримінальні провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також замах на умисне вбивство

В одному із сіл Тальнівського району (Черкаська область) п'яний чоловік влаштував стрілянину з автомата. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Як повідомляється, брат стрільця звернувся в поліцію і заявив, що він йому погрожував зброєю, схожою на автомат, і зробив декілька пострілів йому під ноги.

"Зловмисник з місця події пішов у невідомому напрямку. Враховуючи те, що по селу ходить озброєний п'яний чоловік, особовий склад Тальнівського відділення поліції був піднятий по тривозі", - йдеться в повідомленні.

Стрілка шукали кінологи зі службовими собаками і спецназівці. Його знайшли через добу.

Поліція відкрила кримінальні провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також замах на умисне вбивство (ст. 263, ст. 115 КК України). Чоловікові загрожує до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, сьогодні на ринку "Барабашово" в Харкові відбулися зіткнення, були чутні постріли. Невідомі застосували піротехніку і сльозогінний газ. У ході сутичок затримано 20 осіб. Від сльозогінного газу постраждали декілька поліцейських.