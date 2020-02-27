В Черкасской области устроили стрельбу из автомата

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция открыла уголовные производства по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами, а также покушение на умышленное убийство

В одном из сел Тальновского района (Черкасская область) пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Как сообщается, брат стрелка обратился в полицию и заявил, что он ему угрожал оружием, похожим на автомат, и совершил несколько выстрелов ему под ноги.

"Злоумышленник с места происшествия ушел в неизвестном направлении. Учитывая то, что по селу ходит вооруженный пьяный мужчина, личный состав Тальновского отделения полиции был поднят по тревоге", - говорится в сообщении.

Стрелка искали кинологи со служебными собаками и спецназовцы. Его нашли через сутки.

Полиция открыла уголовные производства по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами, а также покушение на умышленное убийство (ст.263, ст.115 УК Украины). Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, сегодня на рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения, были слышны выстрелы. Неизвестные применили пиротехнику и слезоточивый газ. В ходе столкновений задержаны 20 человек. От слезоточивого газа пострадали несколько полицейских.