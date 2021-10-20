У Черкаській області планують збудувати новий Центр екстреної меддопомоги

Крім цього, планується звести нову будівлю для Центру екстреної медичної допомоги. Під новий Центр цього року майже повністю оновили автопарк «швидких» області, розповів Скічко.

Також програма охопить спортивні об’єкти, зокрема школу олімпійського резерву у Черкасах, яку почали зводити ще у 2018 році.

"Зараз там правоохоронці розслідують кримінальні справи. Але ж сам об’єкт із баскетбольним, волейбольним, гандбольним майданчиками, басейном треба завершити. А ще й відремонтувати басейн на центральному стадіоні. Слухайте, 60 років він не знав капітального ремонту!" - сказав очільник Черкащини, додавши, що повний перелік об’єктів, які буде відновлено, презентують незабаром.

За його словами, цього року в області вдалося успішно реалізувати кілька важливих інфраструктурних проєктів. Серед них - артоб’єкт "Серце України", який було відкрито до Дня прапора, а також Шевченківський центр у Каневі, будівництво якого не могли завершити 36 років.

"Для мене він став символом того, що завершується ера недобудов. Тепер усе доводимо до кінця й робимо комплексно: наприклад, звели будинок культури, а поруч – сквер і відремонтована дорога", - пояснив Скічко.

Він також зазначив, що на Черкащині також триває масштабна розбудова дорожньої мережі, що позитивно впливає на туристичний потенціал регіону. За два роки програми "Велике будівництво" було відновлено близько 600 км доріг області. При цьому проєкти на 2022 рік вже перебувають у розробці та проходять усі необхідні процедури, наголосив Скічко.

"З’являться дороги - збільшиться кількість туристів, значна частина яких подорожують власними автівками, туравтобусами зі столиці. А це вплине на розвиток кафе, ресторанів, готельної інфраструктури", - підкреслив він.