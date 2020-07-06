У Луцьку поліцейський на службовому авто врізався в стовп, є постраждалі

Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

Дві людини постраждали в результаті зіткнення

У понеділок, 6 липня, в Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля патрульних. Аварія сталася о 5:30 ранку.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.

Як зазначається, ДТП сталося на вулиці Володимирській.

"За попередньою інформацією, поліцейський, керуючи автомобілем Mitsubishi Outlender за обставин, які з'ясовуються, скоїв наїзд на електроопору, внаслідок ДТП водій транспортного засобу та пасажир отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували в лікарню", - йдеться в повідомленні.

На місці події працювали правоохоронці. Деталі події ще встановлюються.

Нагадаємо, раніше у ДТП під Львовом загинула людина і ще троє постраждали.

Також РБК-Україна писало, що 3 липня у Львівській області в аварії з мікроавтобусом постраждали 11 осіб, їх госпіталізували.

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Автор: Максим Зайченко