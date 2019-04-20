ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Черкаській обл. затримали підозрюваних у вбивстві жінки-таксиста

Новини » Надзвичайні події    20.04.2019 - 15:28
У Черкаській обл. затримали підозрюваних у вбивстві жінки-таксиста
Ілюстративне фото (Корпусенко)

Зловмисники здійснили вбивство для заволодіння автомобілем

В місті Ватутіне Звенигородського району Черкаської області правоохоронці затримали двох чоловіків, які причетні до вбивства жительки міста Київ з метою заволодіння її автомобілем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що поліція отримала повідомлення від жительки Києва, яка розповіла про зникнення своєї доньки, що займалась приватними перевезеннями на власному автомобілі. Жінка розповіла, що вранці її донька виїхала у напрямок Черкаської області й довгий час не виходить на зв’язок.

"Проведеними оперативними заходами поліцейські встановили, що дійсно, автомобіль зниклої може знаходитись на території Звенигородського району. Негайно було підготовлено та розіслано орієнтування на вказаний автомобіль", - розповіли правоохоронці.

Поліцейські виявили автомобіль в місті Ватутіне та встановили, що на ньому приїхали двоє чоловіків, які знаходились у будинку поряд. Їх було затримано правоохоронцями.

"Під час обшуку в будинку поліцейські виявили ключі від автомобіля потерпілої та пістолет з глушником. Як з’ясували поліцейські, зловмисники, з метою заволодіння автомобілем вбили потерпілу. Тіло жінки вони залишили в лісосмузі на території Звенигородського району, присипавши будівельним сміттям", - повідомили в Нацполіції.

В даний час тривають слідчі дії. Правоохоронцями були відкриті кримінальні провадження за статтями 115 (Умисне вбивство) та 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Північній Ірландії заарештували підозрюваних у вбивстві журналістки. За даними поліцейської служби Північної Ірландії, в ході розслідування були заарештовані двоє чоловіків, які підозрюються у вбивстві журналістки під час заворушень.

У Сербії засудили силовиків за вбивство журналіста Підозрюваного у вбивстві працівника УДО в Києві відпустили
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: онлайн Результати виборів президента України
Новини України Черкасская областьпреступления
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся