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В Черкасской обл. задержали подозреваемых в убийстве женщины-таксиста

Новости » Происшествия    20.04.2019 - 15:28
В Черкасской обл. задержали подозреваемых в убийстве женщины-таксиста
Иллюстративное фото (Корпусенко)

Злоумышленники совершили убийство для завладения автомобилем

В городе Ватутино Звенигородского района Черкасской области правоохранители задержали двух мужчин, которые причастны к убийству жительницы города Киев с целью завладения ее автомобилем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что полиция получила сообщение от жительницы Киева, которая рассказала об исчезновении своей дочери, которая занималась частными перевозками на собственном автомобиле. Женщина рассказала, что утром ее дочь уехала в направление Черкасской области и долгое время не выходит на связь.

"Проведенными оперативными мероприятиями полицейские установили, что действительно, автомобиль пропавшей может находиться на территории Звенигородского района. Немедленно была подготовлена и разослана ориентировка на указанный автомобиль", - рассказали правоохранители.

Полицейские обнаружили автомобиль в городе Ватутино и установили, что на нем приехали двое мужчин, которые находились в доме рядом. Они были задержаны правоохранителями.

"Во время обыска в доме полицейские обнаружили ключи от автомобиля потерпевшей и пистолет с глушителем. Как выяснили полицейские, злоумышленники, с целью завладения автомобилем убили потерпевшую. Тело женщины они оставили в лесополосе на территории Звенигородского района, присыпав строительным мусором", - сообщили в Нацполиции.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранителями были открыты криминальные производства за статтями 115 (Умышленное убийство) и 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Северной Ирландии арестовали подозреваемых в убийстве журналистки. По данным полицейской службы Северной Ирландии, в ходе расследования были арестованы двое мужчин, которые подозреваются в убийстве журналистки во время беспорядков.

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