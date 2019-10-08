У Черкасах затримали начальника податкової інспекції

Начальника однієї з державних податкових інспекцій в Черкаській області затримали на отриманні хабара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

За повідомленням СБУ, чиновник вимагав 99 тис. гривень від керівника одного із сільськогосподарських підприємств.

"Чиновник гарантував керівникові сільськогосподарського підприємства надати позитивний висновок за результатами податкової перевірки. Він також обіцяв не притягувати аграрія до адміністративної відповідальності за нібито нецільове використання земельних ділянок", - йдеться в повідомленні.

У відношенні чиновника відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Львівській області начальник податкової служби змушував підприємця купити 1000 пляшок алкоголю з підробленими акцизними марками.

Також повідомлялося, що ДБР затримала організатора конвертаційного центру на хабарі співробітника СБУ. Чоловік пропонував 10 тис. доларів в обмін на неперешкоджання протиправної діяльності.