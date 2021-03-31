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У Черкасах учні 5-11 класів переходять на дистанційне навчання

Новость на русском → Черкаси, Середа 31 березня 2021 13:50
У Черкасах учні 5-11 класів переходять на дистанційне навчання Фото: у Черкасах школи йдуть на дистанційне навчання (УНІАН)
Автор: Анастасія Рокитна

Місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Черкасах прийняла рішення перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання. Молодші класи можуть продовжити навчання в школах.

Про це заявив у відеозверненні мер Черкас Анатолій Бондаренко.

"Від 1 по 10 квітня учні 5-11 класів Черкас переходять на дистанційне навчання. Натомість, вихованці дитячих садочків та учні 1-4 класів продовжать відвідувати освітні заклади", - повідомив він.

Також у прес-службі Черкаської міської ради повідомили, що станом на 30 березня коронавірусом хворіє 10 учнів та 14 працівників шкіл. Ще 142 школярі та 5 вчителів перебувають на самоізоляції.

Раніше повідомлялось, що у Черкасах не будуть закривати парки та торгові центри. Мер міста заявив, що місцева влада не може собі дозволити знову недоотримати до бюджету 200 чи 100 млн гривень.

Також РБК-Україна писало, що 22 березня, у Черкаській області посилили карантинні обмеження. Місцева влада таким чином хоче виключити попадання регіону в "червону" зону.

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