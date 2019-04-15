У Черкасах отруїлися 75 школярів

У Черкасах 75 школярів отруїлися невідомою речовиною. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За даними міського Центру екстреної медицини та медицини катастроф, 75 учнів школи №1 в Черкасах отруїлися невідомою речовиною.

"37 дітей отримали медичну допомогу амбулаторно, а 38 учнів госпіталізували у Черкаську обласну дитячу лікарню. Стан 23 госпіталізованих дітей медики оцінюють як легкий, решта 15 учнів знаходяться у стані середньої тяжкості.", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 травня 2018 року на території загальноосвітньої школи № 8 міста Черкаси під час проведення шкільної лінійки, на якій знаходилися 424 учня, відчули погіршення самопочуття і почали втрачати свідомість 15 учнів школи (2-9 класи). В результаті інциденту до лікарів звернулися 94 школярів, серед яких 53 були госпіталізовані. Також були госпіталізовані троє вчителів школи та прибиральниця.

Після цього глава Служби безпеки України Василь Грицак припустив, що отруєння дітей в кількох українських школах могло бути диверсією. Тоді поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 "порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь".