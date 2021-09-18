У Черкасах кандидатом у народні депутати висунули ветерана, який зараз в СІЗО

Про переслідування ветеранів російсько-української війни владою і фабрикування владою кримінальних справ також заявив лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький.

"Усі ми з вами чудово розуміємо, що те, що відбувається з нашими братами, - Дмитром з Олегом, це - "бєспредєл". Всі розуміємо, що це величезна несправедливість, коли Медведчук абсолютно спокійно знаходиться у шеститисячіметровій квартирі, там під домашнім арештом. Коли величезна кількість п’ятої колони знаходиться під залогом або домашнім арештом і тому подібними справами. Коли депутати спокійно гуляють після того, як вони трохи не вбили купу людей під час ДТП", - заявив він.

Також Білецький зазначив, що ветерани потрапили під "каток репресій" через свою принципову позицію.

"Вони не згодні з тим, що відбувається з країною на фронті, на Донбасі, з політикою невідкриття вогню у відповідь, з політикою потурання обстрілам. З політикою капітулянства, з формулою Штайнмаєра. Побратимів витягнемо, Україну не здамо, не капітулюємо", - підсумував Білецький.

Також ув’язнених підтримали ветерани з різних областей країни і представники громадських і політичних організацій.