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В Черкасской области раздались взрывы

Пятница 06 октября 2023 01:35
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В Черкасской области раздались взрывы Фото: в Черкасской области раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 6 октября в Черкасской области прогремели взрывы. До этого сообщалось о движении ударных дронов в сторону региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Отметим, что на момент взрыва в области полчаса объявлена воздушная тревога. В воздушных силах сообщали о движении в сторону Черкасской области группы ударных БпЛА типа Shahed.

"Повышена опасность. Угроза применения врагом ударных БПЛА", - написал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Ночная атака 6 октября

В ночь на 6 октября россияне снова атаковали территорию Украины - воздушную тревогу объявляли в восточных, южных и центральных областях.

На момент публикации опасность для Харьковской и Донецкой областей прошла, однако дроны есть в пространстве Черкасской области и двигаются в направлении Винничины.

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Взрыв Черкасская область
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