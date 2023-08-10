ua en ru
Чт, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Черкасской области нетрезвый водитель влетел в полицейскую машину: видео

Новина українською →
Четверг 10 августа 2023 17:33
В Черкасской области нетрезвый водитель влетел в полицейскую машину: видео Фото: в Черкасской области нетрезвый водитель влетел в полицейскую машину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Черкасской области нетрезвый водитель врезался в автомобиль правоохранителей, когда последние устанавливали обстоятельства другого нарушения ПДД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД Украины.

"Во время патрулирования в селе Казацкое Звенигородского района, полицейские заметили водителя мотоцикла, который нарушал правила дорожного движения. Водитель оказался нетрезвым да еще и несовершеннолетним. С разрешения родителей 17-летний нарушитель прошел проверку на "Драгере", результат был положительный - 0,35 промилле", - пишет пресс-служба.

Во время становления обстоятельств админправонарушения - на месте произошло другое. Автомобиль правоохранителей на большой скорости протаранил водитель Opel Omega. Никто не пострадал.

"Позже выяснили, что за рулем транспортного средства находился 38-летний водитель в нетрезвом состоянии. Он превысил допустимую норму алкоголя в 14 раз. Прибор показал - 2,8 промилле", – добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Николаевской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи. К сожалению в результате аварии погибли три человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Черкасская область
NEWS
Доплаты военным и не только. Кто и сколько будет получать: ответы на главные вопросы
Доплаты военным и не только. Кто и сколько будет получать: ответы на главные вопросы
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины