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В Черкаській області нетверезий водій влетів в поліцейську машину: відео

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Четвер 10 серпня 2023 17:33
В Черкаській області нетверезий водій влетів в поліцейську машину: відео Фото: в Черкаській області нетверезий водій влетів в поліцейську машину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Черкаській області нетверезий водій врізався в авто правоохоронців, коли останні встановлювали обставини іншого порушення ПДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС України.

"Під час патрулювання в селі Козацьке Звенигородського району, поліцейські помітили водія мотоцикла, який порушував правила дорожнього руху. Кермувальник виявився нетверезим та ще й неповнолітнім. З дозволу батьків 17-річний порушник пройшов перевірку на "Драгері", результат був позитивний - 0,35 проміле", - пише пресслужба.

Під час становлення обставин адмінправопорушення - на місці сталось інше. Автомобіль правоохоронців на великій швидкості протаранив водій Opel Omega. Ніхто не постраждав.

"Пізніше з'ясували, що за кермом транспортного засобу був 38-річний водій у нетверезому стані. Він перевищив допустиму норму алкоголю в 14 разів. Прилад показав - 2,8 проміле", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як в Миколаївській області сталась ДТП за участі машини швидкої допомоги. На жаль внаслідок аварії загинули троє людей.

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